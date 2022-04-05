Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Армия
Российские военные уничтожили беспилотники «Байрактар»
Политика
Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине
Политика
Небензя представил доказательства постановки провокации в Буче
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке
Мир
Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины
Экономика
Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ
Мир
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране
Экономика
В США признали трудность для ЕС отказаться от энергопоставок из РФ
Мир
В Мелитополе возобновили работу учебные заведения

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал господдержку дебютов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», и теперь в течение пяти лет после окончания отечественных киновузов режиссеры могут претендовать на 100-процентное финансирование производства и проката своих дебютов.

«Камешки» в оборот: главный приз МКФ «Дух огня» получил дебют Федора Лаврова
Сдвоенный кинофестиваль в Ханты-Мансийске раздал награды за два года сразу

Такими дебютами считаются как полнометражные игровые фильмы, так и документальные, научно-популярные и анимационные работы.

«То, что сфокусированы дополнительное внимание, деньги и ресурсы на дебюты, — это очень важно, я это приветствую и поддерживаю. Но обратите внимание, что в законе написано: финансирование до 100%, а не просто 100%. И я надеюсь, что 100-процентное финансирование никогда не будет применяться на практике, за редким исключением, в исключительных случаях. Продюсер, с моей точки зрения, всегда должен нести определенные риски, в том числе финансовые», — сообщил «Известиям» продюсер Сергей Сельянов.

Он отметил, что экспертное жюри Министерства культуры качественно выполняет свою работу, поэтому для 100-процентной поддержки, даже если она понадобится, выбор будет производиться ответственно.

Но конструктивнее будет, если объем поддержки будет ниже 100% — 50% или 70%, например. Чтобы были еще средства, которые сам продюсер заинтересован будет вернуть.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Поворот бюджета: зачем нужен закон о полном госфинансировании дебютов»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022