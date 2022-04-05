Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал господдержку дебютов

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», и теперь в течение пяти лет после окончания отечественных киновузов режиссеры могут претендовать на 100-процентное финансирование производства и проката своих дебютов.

Такими дебютами считаются как полнометражные игровые фильмы, так и документальные, научно-популярные и анимационные работы.

«То, что сфокусированы дополнительное внимание, деньги и ресурсы на дебюты, — это очень важно, я это приветствую и поддерживаю. Но обратите внимание, что в законе написано: финансирование до 100%, а не просто 100%. И я надеюсь, что 100-процентное финансирование никогда не будет применяться на практике, за редким исключением, в исключительных случаях. Продюсер, с моей точки зрения, всегда должен нести определенные риски, в том числе финансовые», — сообщил «Известиям» продюсер Сергей Сельянов.

Он отметил, что экспертное жюри Министерства культуры качественно выполняет свою работу, поэтому для 100-процентной поддержки, даже если она понадобится, выбор будет производиться ответственно.

Но конструктивнее будет, если объем поддержки будет ниже 100% — 50% или 70%, например. Чтобы были еще средства, которые сам продюсер заинтересован будет вернуть.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Поворот бюджета: зачем нужен закон о полном госфинансировании дебютов»