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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 апреля

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В Москве во вторник, 5 апреля, ожидается облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами может быть гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит 5–7 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса.

В Подмосковье днем воздух прогреется до температуры +3…+8 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся местами до –2 градусов.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 7–12 м/с и порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Ранее, 4 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной. Метеоролог добавил, что 5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от 1 до 6 градусов тепла. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

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