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В США признали трудность для ЕС отказаться от энергопоставок из РФ

Госдепартамент США: решение об отказе от поставок нефти и угля из РФ страны ЕС должны принимать сами
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США понимают трудность для многих стран Евросоюза отказаться от российских поставок нефти и угля, поэтому это решение они должны принимать сами. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Трансляция брифинга была опубликована на YouTube-канале ведомства.

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«Когда президент [США Джо] Байден в прошлом месяце подписал исполнительный указ, который, по сути, запретил импорт российских энергоносителей в США, мы вполне откровенно говорили, что не призываем наших европейских союзников к этому», — добавил Прайс.

По его словам, США способны самостоятельно обеспечивать себя энергоносителями, чего не скажешь про европейских союзников Вашингтона. Прайс также подчеркнул, что США собираются увеличивать поставки сжиженного природного газа в Европу.

Кроме того, обсуждаются совместные меры по уменьшению зависимости европейских стран от российских энергоресурсов.

Ранее, 4 апреля, Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций. 1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу.

В этот же день министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что в настоящее время страны Евросоюза не смогут отказаться от российского газа, так как резкое эмбарго навредило бы ЕС больше, чем самой России.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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