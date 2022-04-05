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Банки предложили продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов

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Вступление в силу закона, который требует от банка получать согласие клиента на списание каждой социальной выплаты в счет погашения кредита, предлагается отложить на год — до 1 мая 2023 года. Такая инициатива содержится в проекте закона, подготовленном Национальным советом финансового рынка (НСФР), который есть в распоряжении «Известий». Документ направлен в Госдуму в конце марта.

Первым долгом: соцвыплаты хотят списывать в счет займов автоматом
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«Для того, чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов. Банк России лишь недавно определил коды, которые позволяют отличить единовременные выплаты от постоянных. Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок», — пояснил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин.

Согласно действующему законодательству, кредитные организации должны по заявлению заемщика возвращать ранее списанные в счет погашения займа соцвыплаты. Реализацию этого требования банки также предлагают перенести на 1 мая 2023-го. В законопроекте НСФР поясняется: из-за резкого падения доходов населения краткосрочный возврат соцвыплат только дополнительно повысит просрочку по действующим потребкредитам и ухудшит кредитные истории граждан.

Закон, запрещающий списывать соцвыплаты в счет кредитов автоматически (без дополнительных согласий), был принят в декабре 2021 года. Его поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Речь идет, например, о разовых начислениях пенсионерам или семьям с детьми. Предполагается, что норма должна вступить в силу 1 мая 2022 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Первым долгом: соцвыплаты хотят списывать в счет займов автоматом»

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