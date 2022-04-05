Житель Мариуполя заявил о присутствии ВСУ в здании театра перед взрывом

Житель Мариуполя, который находился внутри городского драматического театра во время взрыва, заявил в интервью корреспонденту «Известий» Роману Польшакову, что украинские военные незадолго до хлопка ходили по зданию театра.

«Я стоял с той стороны, где взрыв был и всё обрушилось. Сын на втором этаже на балконе спал. Произошел взрыв, меня выкинуло с кирпичами, слава богу. Сына дверью дубовой придавило, все осколки рядом прошли, он потом выполз. А маму мы не нашли», — рассказал мужчина.

По его словам, подвал Мариупольского драмтеатра рассчитан на 70 человек, однако в нем находилось около 200.

«Все, кто в подвале был, кажется, выжили. Там их присыпало, оглушило. Внутри… Не знаю, я думаю, что в театре было около 300 человек», — отметил собеседник. По его мнению, взрыв в театре унес жизни не менее ста человек.

Мариуполец обратил внимание, что в здании незадолго до взрыва находились военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), но, что именно они там делали, он не знает.

«Они поднимались на четвертый этаж, нам запретили там ходить. А военные там лазили и фотографировали купол», — поделился мужчина.

Ранее, 4 апреля, разрушенный после взрыва украинскими боевиками драмтеатр в Мариуполе засняли с коптера. На кадрах видно, что крыши у здания нет, частично остались стены и внутренние конструкции. Внутри всё уничтожено взрывом, стены обгорели, лестницы разбиты, фрагменты фасада отсутствуют.

Ранее, 28 марта, спасшаяся из Мариуполя гражданка США рассказала корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину, как ВСУ каждый день «сгоняли» народ к зданию драмтеатра.

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди.

Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач 16 марта в городской черте Мариуполя. Уточняется, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания драмтеатра совершили украинские националисты из банды «Азов». По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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