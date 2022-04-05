Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Политика
Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Мир
США заявили о самостоятельной оценке Киевом итогов переговоров с РФ
Мир
Постпред США в ООН призвала отстранить Россию от членства в СПЧ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%

Российским онкобольным перекрыли доступ к международным клиническим исследованиям

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественное движение «Рак излечим», объединяющее врачей и онкобольных, заявило о недопустимости исключения россиян из международных клинических исследований и призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест помочь спасти пациентов. Соответствующее письмо направят адресатам во вторник, 5 апреля.

Онколитический прогноз: как вирус помогает победить рак
Российский ученый рассказал о новых методах борьбы с онкозаболеваниями

«Для пациентов, у которых лечение по протоколу (подобранными врачом лекарствами — Ред.) исчерпано, это означает гибель», — говорится в обращении.

Ранее Pfizer, Lilly, Sanofi и некоторые другие фармконцерны заявили о приостановке проведения новых клинических испытаний в России. В обращении отмечается, что фармкомпании лишают онкопациентов из РФ шанса на жизнь, прикрываясь сугубо логистическими проблемами. Часть планировавшихся исследований уже не открылись. Они отложены. А в уже идущие исследования остановлен набор. Старые пациенты лечатся, их фармкомпании обещали обеспечить лекарствами, но новых больных это, по-видимому, не касается, говорится в письме.

«Из-за того, что несколько крупных фармкомпаний свернули исследования, часть онкопациентов лишена последней надежды. Мы заявляем о недопустимости исключения пациентов из международных исследований на основании политической нестабильности, национальных признаков. Это дискриминация», — подчеркнула лидер движения «Рак излечим» Ольга Черняк.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Решающий отказ: онкобольные просят не отлучать их от исследований новых лекарств»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022