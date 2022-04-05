Российским онкобольным перекрыли доступ к международным клиническим исследованиям

Общественное движение «Рак излечим», объединяющее врачей и онкобольных, заявило о недопустимости исключения россиян из международных клинических исследований и призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест помочь спасти пациентов. Соответствующее письмо направят адресатам во вторник, 5 апреля.

«Для пациентов, у которых лечение по протоколу (подобранными врачом лекарствами — Ред.) исчерпано, это означает гибель», — говорится в обращении.

Ранее Pfizer, Lilly, Sanofi и некоторые другие фармконцерны заявили о приостановке проведения новых клинических испытаний в России. В обращении отмечается, что фармкомпании лишают онкопациентов из РФ шанса на жизнь, прикрываясь сугубо логистическими проблемами. Часть планировавшихся исследований уже не открылись. Они отложены. А в уже идущие исследования остановлен набор. Старые пациенты лечатся, их фармкомпании обещали обеспечить лекарствами, но новых больных это, по-видимому, не касается, говорится в письме.

«Из-за того, что несколько крупных фармкомпаний свернули исследования, часть онкопациентов лишена последней надежды. Мы заявляем о недопустимости исключения пациентов из международных исследований на основании политической нестабильности, национальных признаков. Это дискриминация», — подчеркнула лидер движения «Рак излечим» Ольга Черняк.

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