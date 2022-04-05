Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в левобережных районах Мариуполя

Из Мариуполя по восточному и западному коридорам ежедневно выходят сотни человек. Десятки тысяч остаются внутри. Специальный корреспондент «Известий» вместе с гуманитарной миссией во вторник, 5 апреля, рассказал, как выживают жители в левобережных районах Мариуполя.

По заявлению официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина, каждые сутки в городе гибнут мирные люди, число раненых исчисляется десятками.

В селе Виноградное, восточном въезде в Мариуполь, в здании бывшей сельской рады располагается аналог временной администрации, отмечает корреспондент. Сюда стекаются те, кому удалось выбраться из города: люди ждут новостей, воды, продуктов. Рядом расположена полевая кухня.

«Третью тарелку просят, нельзя много с голоду давать, но как я могу запретить… Мы только сегодня из подвала вырвались. Ни крошки продуктов не осталось. Помолились и побежали…», — рассказывает мать двоих детей, наконец-то получивших пищу.

В Мариуполь корреспондент прибыл с гуманитарным грузом — питьевой водой и продуктовыми наборами. Организатор выезда — ростовский гуманитарщик Юрий Мезинов, помогавший Донбассу в 2014–2015 годах, собирающий помощь и самостоятельно, и с единомышленниками со всей России. Как передает корреспондент, это второй выезд Мезинова.

«Везем также гигиенические салфетки, люди там только ими умываются, детский крем против пролежней для лежащих, памперсы для стариков», — объясняет Юрий.

По словам корреспондента, первые адресные точки для гуманитарной помощи — частные дома. Сразу за ними расположены сожженные девятиэтажки.

«Неделю назад тут шли бои, сейчас спокойно… На верхних этажах там снайперы сидели. Сейчас все зачищено. Могут, конечно, снова пробраться, но вряд ли», — разъясняют ситуацию военнослужащие, квартирующие на этой же улице.

Среди расквартированных в домах бойцов есть мобилизованные из Донецка, Макеевки, Горловки. Один из них — Сергей, слесарь — делится, что их подразделение заходит на занятые позиции после штурмовых групп из России и держат их.

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