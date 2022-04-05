Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Политика
Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Мир
США заявили о самостоятельной оценке Киевом итогов переговоров с РФ
Мир
В США заявили о приоритетных поставках Киеву комплексов Javelin и Stinger
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

В США заявили об окончании эпохи после холодной войны

Госсекретарь США Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исторический период после холодной войны подошел к концу, поскольку КНР бросила вызов устоявшемуся миропорядку. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера. Трансляция опубликована на YouTube-канале Госдепартамента США.

Довлеет Восток: для чего Лавров полетел в Китай и Индию
И насколько успешной обещает стать торговля в юанях и рупиях

«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — отметил Блинкен.

Сам 91-летний Бейкер, принимавший участие в мероприятии, заявил, что Запад не хочет распространения насилия и пытается нивелировать обострение ситуации вокруг Украины.

Ранее, 1 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации вокруг Украины. Дипломат также выразил мнение, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

30 марта глава МИД КНР Ван И сказал, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Он также заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе. Ранее Пекин отмечал, что не поддерживает односторонние санкции против РФ, а ситуация вокруг Украины спровоцирована в первую очередь действиями Запада.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022