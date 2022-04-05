В США заявили об окончании эпохи после холодной войны

Исторический период после холодной войны подошел к концу, поскольку КНР бросила вызов устоявшемуся миропорядку. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера. Трансляция опубликована на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — отметил Блинкен.

Сам 91-летний Бейкер, принимавший участие в мероприятии, заявил, что Запад не хочет распространения насилия и пытается нивелировать обострение ситуации вокруг Украины.

Ранее, 1 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации вокруг Украины. Дипломат также выразил мнение, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

30 марта глава МИД КНР Ван И сказал, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Он также заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе. Ранее Пекин отмечал, что не поддерживает односторонние санкции против РФ, а ситуация вокруг Украины спровоцирована в первую очередь действиями Запада.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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