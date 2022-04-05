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Три человека спасены после столкновения двух судов в Астраханской области

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Два маломерных суда столкнулись в Астраханской области в Камызякском районе. Три человека спасены, еще двоих ищут спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области в понедельник, 4 апреля.

«В оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении двух маломерных плавсредств в Камызякском районе, поселок Кировский, по улице Гагарина, 2 на реке Кизань. Есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

Трое спасенных госпитализированы. Проводятся поисково-спасательные мероприятия по поиску двоих человек, передает ТАСС.

Ранее в этот же день катер на воздушной подушке перевернулся на Волге в Самаре, пять человек спасены, шестеро числятся пропавшими. Транспортное средство «Нептун» следовало по маршруту Рождествено — Самара. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

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