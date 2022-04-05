США заявили о самостоятельной оценке Киевом итогов переговоров с РФ

Украина должна самостоятельно решить, какой результат переговоров с Россией она готова принять. Об этом в понедельник, 4 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель главы администрации США Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Кроме того, по ее словам, позиция Вашингтона не претерпела изменений, и президент США Джо Байден по-прежнему не рассматривает возможность отправки американских войск на Украину. Так она прокомментировала вопрос о высказывании помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, который, по мнению Псаки, можно было трактовать как появление у американской администрации готовности изучить идею отправки военнослужащих США на Украину.

Ранее на том же брифинге Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовы поддержать Киев на переговорах с Москвой, гарантируя наличие у Украины средств для защиты себя в будущем.

Ранее в этот день Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Главой украинской делегации был назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Также 4 апреля Зеленский заявил о том, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, который продлился около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем переговоры состоялись по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».