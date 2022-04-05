В МИД Канады сообщили о новых санкциях против граждан РФ и Белоруссии

Канада объявила о дополнительных санкциях против России и Белоруссии, о чем в понедельник, 4 апреля, сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

«Предстоящие меры вводятся в отношении девяти российских и девяти белорусских физических лиц за то, что они способствовали нарушению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского правительства», — сказано в сообщении канадского ведомства.

По словам министра Жоли, «близкие соратники» российской власти «являются соучастниками ужасных событий» на Украине и в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 4 апреля подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из указа, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что дальнейшее присутствие РФ в Группе двадцати (G20) будет непродуктивным. Так он высказался после заседания национального парламента. Так он поддержал поступившие от США предложения рассмотреть возможность исключения РФ из «Большой двадцатки» из-за спецоперации по защите Донбасса.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия. Поручение об этом дал глава государства. В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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