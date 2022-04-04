Лавров заявил, что в позиции Украины появилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР

Украинская делегация проявила больше реализма насчет статуса Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также невступления в НАТО на переговорах в Стамбуле. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации вокруг Украины.

«Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, и о вступлении в НАТО стоит забыть. Больше реализма в необходимости закрепить в договоре нейтральный статус и, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали последние несколько месяцев из уст украинских руководителей», — добавил министр.

Дипломат также указал, что как этот реализм «будет переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять», — цитирует «Газета.Ru».

Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что украинская делегация будет руководствоваться своими национальными интересами, а не слушать «советчиков издалека».

«Я бы сказал, не переговоры влияют на ход операции, а те внешние игроки, которые пытаются этим переговорам помешать и как можно дольше сохранять боестолкновения на земле. Мы знаем, кто такие советы дает нашим украинским соседям, и знаем, что это делается с очень негодными целями, с целями, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа, с интересами безопасности Украины и в целом безопасности в регионе ОБСЕ, в нашем европейском регионе», — сказал он.

Также сообщается, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться для закрепления результата на российско-украинских переговорах.

Ранее в этот день Зеленский отметил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией. 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской пуще. После этого переговоры продолжались по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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