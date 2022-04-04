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Небензя заявил об отсутствии свидетельств зверств после ухода военных РФ из Бучи

Небензя: никаких свидетельств зверств после ухода российских военных из Бучи не было
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Никаких признаков якобы совершенных российскими военными в Буче преступлений сразу после их ухода зафиксировано не было. Об этом заявил в понедельник, 4 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции.

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«На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что с самого начала было очевидно, что это «не что иное, как очередная подготовленная провокация», направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

По его словам, российские военнослужащие «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению». Небензя также сообщил, что РФ намерена как можно быстрее представить фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию в Совбезе ООН.

Ранее 2 и 3 апреля Украина начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

4 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что повторный запрос РФ на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче отклонен. Министр обратил внимание на то, что со стороны РФ будут и дальше осуществляться разоблачения недостоверной информации, связанной с проведением спецоперации в Донбассе по защите мирного населения. По его словам, что это же касается и ситуации вокруг украинской Бучи.

Этим же днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Она подчеркнула, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В Пентагоне же 4 апреля заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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