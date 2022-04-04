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Управляющую компанию оштрафовали за сосульки на крыше дома в Архангельске

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В Архангельске оштрафовали управляющую компанию, которая не справилась со своими обязанностями по уборке крыши дома от наледи. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в январе 2022 года управляющая организация ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой» допустила нарушения при расчистке крыши дома № 94 к1 по улице Воскресенская. На кровле были обнаружены наледь и сосульки, представляющие угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что компания, ответственная за содержание и техническое обслуживание дома, не справилась со своими обязанностями.

Директору организации внесено представление, после которого нарушения были устранены. Компанию оштрафовали на 125 тыс. рублей, директора — на 25 тыс. рублей. Один из работников привлечен к дисциплинарной ответственности.

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