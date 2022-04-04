Появилось видео разрушенного здания драмтеатра в Мариуполе

Разрушенный после взрыва украинскими боевиками драмтеатр в Мариуполе засняли с коптера в понедельник, 4 апреля.

На кадрах видно, что здание полностью разрушено. Крыши у театра нет, частично остались стены и внутренние конструкции. Внутри всё уничтожено взрывом, стены обгорели, лестницы разбиты, фрагменты фасада отсутствуют.

Ранее, 28 марта, спасшаяся из Мариуполя гражданка США рассказала корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день «сгоняли» народ к зданию драмтеатра.

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди.

Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач 16 марта в городской черте Мариуполя. Уточняется, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания драмтеатра совершили украинские националисты из банды «Азов». По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».