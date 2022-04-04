В ЕК отметили необходимость соблюдения условий газовых контрактов с РФ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в понедельник, 4 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил о необходимости соблюдать положения газовых контрактов с Россией, касающихся оплаты в долларах или евро.

«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», — отметил он.

Кроме того, Джентилони обратил внимание, что Евросоюз в настоящий момент не рассматривает возможность газового эмбарго против РФ, однако не исключил его введения в будущем.

«Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития <спецоперации по защите Донбасса>, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС. — Ред.)», — подчеркнул еврокомиссар.

Ранее в этот день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг сообщил, что Австрия выступает против эмбарго на поставки газа из России. При этом он заметил, что у Европы есть другие способы ужесточения санкций, которые он намерена использовать.

31 марта австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что Австрия не может поддержать запрет на поставки газа и нефти из России, поскольку экономика страны напрямую зависит от импортного топлива.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северному потоку» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, «Ямал–Европе» и «Турецкому потоку» (через Черное море).

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».