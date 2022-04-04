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ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области

Минобороны РФ: украинские военные разместили оружие в монастыре в Сумской области
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Украинские националисты обустроили опорный пункт и разместили оружие в Свято-Дмитриевском монастыре в Сумской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики батальона территориальной обороны под угрозой физической расправы заставили священнослужителей полностью освободить здание. В помещениях монастыря оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение — РСЗО «Град», гаубицы Д-30», — отметили в Минобороны.

Кроме того, сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют дороги в Харьковской области в направлении России, чтобы помешать эвакуации мирных жителей.

«В Харьковской области военнослужащими Вооруженных сил Украины осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях. Эти преступные действия направлены на запугивание мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию», — подчеркнул Мизинцев.

По его словам, такие действия Украины показывают отношение Киева к собственным гражданам и являются доказательством полного игнорирования норм международного права.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Кроме того, отмечалось, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона сообщила о готовности обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

24 февраля Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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