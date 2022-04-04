Один человек пострадал при столкновении четырех машин в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Произошло столкновение четырех автомобилей, в результате пострадал один человек», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в этот день пассажирский автобус, следовавший по маршруту №467 из Москвы в Волоколамск, упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе Подмосковья. Сообщалось, что в результате аварии двое пассажиров погибли, в больницы доставили 14 человек.