Новую парковку обустроят около железнодорожного вокзала Петрозаводска

В Петрозаводске около железнодорожного вокзала появится новое парковочное пространство. Подрядчик на работы уже определен, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, 31 марта АО «РЖДСтрой» заключило контракт с фирмой из Санкт-Петербурга «ООО «ПромМонтаж». Подрядчик должен благоустроить участок до 30 апреля 2023 года, уточняет ИА «Карелinform».

Отмечается, что парковка появится в начале улицы Максима Горького, недалеко от железнодорожных путей. Территорию разобьют на две части, предназначенные «для обеспечения безопасного, быстрого и удобного обслуживания пассажиров», говорится в документации.

Так, парковка № 1 будет включать 16 машиномест, из них пять – для маломобильных групп населения, парковка № 2 – 40 машиномест. Зоны оборудуют системой автоконтроля въезда и оплаты, а также системой видеонаблюдения.

Стоимость контракта с подрядчиком составляет 48 млн рублей.