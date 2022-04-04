Строительство водоподъемной станции стартует в Воронеже в конце года

В Новоусманском районе Воронежской области в конце 2022 года начнется строительство новой водоподъемной станции (ВПС). Стоимость реализации проекта выросла с 3 млрд до 5 млрд рублей, сообщает департамент ЖКХ и энергетики региона.

По данным ведомства, возвести станцию планируется за три года. Она позволит получать дополнительные 36 тыс. кубометров воды в сутки, которые могут потребоваться в процессе развития города.

В январе 2022 года о планах по строительству ВПС объявил мэр Вадим Кстенин. Тогда стоимость реализации проекта оценивалась примерно в 3 млрд рублей.

Сейчас полная стоимость возведения объекта составляет 5,09 млрд рублей, уточняет ИА «Абирег». Дальнейшего роста цены решено не допускать за счет замены ряда материалов аналогичными.

По словам специалистов, в связи с развитием города, особенно его левобережной части, нынешнего объема добываемой воды будет не хватать. Новую станцию водоподготовки начнут строить в IV квартале 2022 года.

1 апреля сообщалось, что порядка 1,1 млрд рублей выделят на реконструкцию Петровской набережной в Воронеже. Речь идет об участке первой очереди от Чернавского моста до Адмиралтейской площади.