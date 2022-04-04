В Еврогруппе предрекли снижение уровня жизни в ЕС из-за санкций против РФ

Конфликт вокруг Украины и санкции против России ведут к росту цен и снижению уровня жизни в Евросоюзе (ЕС). Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью на пресс-конференции.

«Рост цен на энергоносители и продукты питания приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», — приводит его слова ТАСС.

2 апреля британская газета The Independent сообщила, что в Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни из-за резкого роста цен на энергию.

26 марта таблоид Sunday Express сообщил, что примерно две трети всех британцев столкнулись с проблемами при оплате электроэнергии в связи с антироссийскими санкциями.

9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Запада против России нанесли удар по самим этим странам, ситуация там будет меняться драматически.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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