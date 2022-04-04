Прямой эфир
Армия
Россия предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие 5 апреля
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

В Еврогруппе предрекли снижение уровня жизни в ЕС из-за санкций против РФ

Председатель Еврогруппы заявил, что конфликт вокруг Украины и санкции против РФ ведут к снижению уровня жизни в ЕС
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт вокруг Украины и санкции против России ведут к росту цен и снижению уровня жизни в Евросоюзе (ЕС). Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью на пресс-конференции.

На все четыре стороны: какие новые санкции Евросоюз вводит против РФ
И ждать ли прогресса от очередного раунда переговоров России с Украиной

«Рост цен на энергоносители и продукты питания приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», — приводит его слова ТАСС.

2 апреля британская газета The Independent сообщила, что в Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни из-за резкого роста цен на энергию.

26 марта таблоид Sunday Express сообщил, что примерно две трети всех британцев столкнулись с проблемами при оплате электроэнергии в связи с антироссийскими санкциями.

9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Запада против России нанесли удар по самим этим странам, ситуация там будет меняться драматически.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022