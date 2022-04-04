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Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче

Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России на Украине геноцидом
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События в городе Буча под Киевом не являются геноцидом. Об этом 4 апреля заявил президент США Джо Байден.

«Нет, я думаю, это военное преступление», — ответил американский лидер на вопрос журналиста, думает ли он, что это геноцид.

О том, что Россия якобы совершила военные преступления и геноцид, ранее в этот день заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В воскресенье, 3 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча. .

Тогда же военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, очень плохой и халтурной провокацией Украины.

Такую же позицию высказал телеканалу «Известия» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

4 апреля в Пентагоне заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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