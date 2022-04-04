В ГД внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ

В Государственную думу России на рассмотрение внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение руководителями коммерческих или других организаций антироссийских санкций западных стран, о чем стало известно во вторник, 4 апреля.

Инициатор проекта — председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников вместе с группой сенаторов и депутатов в рамках документа предлагают дополнить ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Она предусматривает уголовную ответственность «за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ» для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

За действия, совершенные руководителями в целях соблюдения иностранных санкций, предлагается штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом нарушившие закон лишатся права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

Верховный суд в своем отзыве, который прилагается к документам, замечаний или предложений к законопроекту не высказал.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что «на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием», отказывались работать с попавшими под санкциями банками и предприятиями, объясняя это рисками попасть под ограничения. По его мнению, это напрямую способствует «ухудшению экономической ситуации» в России, поэтому необходимо «установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность» за это, добавляет «Газета.Ru».

О введение нового пакета санкций 4 апреля объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Они будут направлены против российских энергоресурсов — угля и нефтепродуктов. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против членов партии «Единая Россия». Кроме того, Моравецкий отметил, что стоит прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, за исключением гуманитарных.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глава польского правительства «слетел с катушек» из-за собственной русофобии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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