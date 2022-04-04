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Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке

Лавров заявил, что Россия предоставит материалы по ситуации в городе Буче 4 апреля
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Россия представит материалы на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

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«Сегодня устами нашего постпредства [России в ООН] организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас вот в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельства военного преступления РФ», — подчеркнул министр.

Лавров обратил внимание также на то, что РФ будет настаивать на расследовании ряда преступлений, которые совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) под предводительством националистов.

«Мы работаем с нашими друзьями, коллегами над тем, чтобы <…> эти обвинения были основаны на очень четко конкретных, неопровержимых фактах», — добавил Лавров.

До этого появилась информация о том, что заседание Совбеза ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче будет проведено во вторник, 5 апреля, в 10:00 (17:00 по мск). Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет отметила необходимость в принятии всех усилий и направлении их на расследования сообщений о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

4 апреля Лавров заявил, что РФ намерена продолжить добиваться созыва заседания в Совбезе ООН по ситуации в Буче. Он подчеркнул, что провокации несут прямую угрозу международному миру и безопасности.

Этим же днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Она подчеркнула, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Также 4 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о намерении ООН посредством расследования оценить события в украинском городе Буча. 3 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в Буче.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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