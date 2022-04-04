Корреспондент «Известий» показал дуэль минометчиков под Марьинкой

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал работу минометных расчетов Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Украины под Марьинкой.

«Артиллеристы и минометчики ДНР под Марьинкой выполняют сразу две боевые задачи — методично разбивают укрепления ВСУ и ведут контрбатарейную стрельбу. Каждое прямое попадание по опорному пункту противника позволяет сохранить жизни бойцов на передовой. От того, как успешно ведется артиллерийская дуэль, зависит выживаемость этой батареи», — рассказал журналист.

Огонь минометчиков корректируют наблюдатели, которые находятся на передовой. Боевому расчету передаются координаты стреляющей по ним батареи, после чего начинается дуэль.

В конце марта на базе украинских националистов «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) в Марьинке были обнаружены книги о лидере нацистов Адольфе Гитлере и другая литература националистического характера.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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