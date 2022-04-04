Здание больницы отремонтируют в великолукской деревне Псковской области

В Великолукском районе Псковской области планируют капитально отремонтировать здание больницы, расположенное в деревне Золотково. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения со ссылкой на его председателя Марину Гаращенко.

Работы пройдут в 2022 году в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения. После ремонта в здании разместят отделения геронтологии и сестринского ухода, пишет Псковская Лента Новостей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области будет действовать до 2025 года включительно. Она направлена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи гражданам.

Как уточняет Псковское агентство информации, на 2022 год бюджет программы составляет 500 млн рублей. Средства пойдут на ремонт медучреждений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление медоборудования и закупку медтранспорта.