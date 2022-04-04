Вернувшийся из украинского плена россиянин рассказал об угрозах националистов

Российский солдат по имени Омар, побывавший в украинском плену, рассказал об отношении к нему националистов.

«Руки, ноги завязали, начали бить <…> ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился», — говорит военнослужащий на видео, которое предоставили в Минобороны РФ 4 апреля.

Омар вспоминает, что украинские военные угрожали ему повешением. Были и такие запугивания, о которых солдат не хочет говорить на камеру.

«Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал», — сказал россиянин.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные лиц, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими на Украине.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Между тем 1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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