Новый логистический парк создадут под Рязанью

В Рязанском районе планируют создать новый логистический парк. Об этом зампред регионального правительства Артем Никитин рассказал 4 апреля на заседании инвестиционного комитета.

Инвестиционная площадка расположится на участке площадью 150 га. Главным преимуществом власти называют ее расположение — недалеко от федеральной трассы М-5 «Урал», грузовой железнодорожной станции Листвянка и транспортно-логистического хаба, который обустроят на базе бывшего аэропорта Протасово, пишет 62INFO.ru.

«Мы в самом начале работы над созданием этой площадки. Но богатый опыт, который мы приобрели с индустриальным парком «Рязанский», поможет нам организовать работу максимально четко и в кратчайшие сроки запустить эту площадку», — заявил Никитин.

По его словам, сейчас министерство имущественных и земельных отношений проводит аудит земельных участков. После этого будет выполнено межевание и оформление территории, уточняет РИА «7 новостей».

Дорожные карты реализации проекта уже подготовлены. Запустить парк планируется через год.