В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН

Оснований для приостановки членства России в Совете Безопасности ООН нет. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал организации.

«На протяжении последних пяти с половиной недель на этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет», — заявила Вудворд.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Ранее в этот день глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия больше не может оставаться членом Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что выгнать РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

13 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. При этом не уточнялось, о каких именно изменениях идет речь.

3 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

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