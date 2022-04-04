Прямой эфир
Армия
Россия предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие 5 апреля
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН

Постпред Великобритании при ООН: оснований для приостановки членства РФ в Совете Безопасности ООН нет
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований для приостановки членства России в Совете Безопасности ООН нет. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал организации.

На страх и иск: как повлияет на Россию решение суда ООН
И почему Москва не прекратит операцию на Украине после постановления международной инстанции

«На протяжении последних пяти с половиной недель на этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет», — заявила Вудворд.

В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Ранее в этот день глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия больше не может оставаться членом Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Тогда же постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности России в СПЧ ООН.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что выгнать РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

13 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. При этом не уточнялось, о каких именно изменениях идет речь.

3 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022