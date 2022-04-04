Эстония выступила за введение санкций против энергетического сектора России

Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них ограничения против энергетического сектора страны. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила в понедельник, 4 апреля.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту <специальную операцию по защите Донбасса>, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС», — цитирует главу МИД Marker Screener.

В этот же день вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил, что очередной пакет экономических ограничений Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции. Кроме того, политик не исключил вероятности введения персональных санкций, сообщает телеканал «Звезда».

Также 4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении нового пакета санкций. Они будут направлены против российских энергоресурсов — угля и нефтепродуктов.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против членов партии «Единая Россия». Кроме того, Моравецкий отметил, что стоит прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, за исключением гуманитарных.

Ранее, 24 февраля, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев заявил, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году, передает НСН.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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