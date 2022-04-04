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Лавров сообщил о появлении реализма в позиции украинской стороны

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Делегации России и Украины продолжают переговоры в режиме видео-конференц-связи. Об этом 4 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам диалога с контактной группой Лиги арабских государств по Украине.

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«Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведется», — сказал он.

Министр отметил, что в позиции украинской стороны замечено «появление реализма». Однако как это будет обозначено на бумаге «еще предстоит понять».

Между тем Лавров подчеркнул, что Россия надеется, что украинская делегация будет руководствоваться своими национальными интересами, а не слушать «советчиков издалека».

«...я бы сказал, не переговоры влияют на ход операции, а те внешние игроки, которые пытаются этим переговорам помешать и как можно дольше сохранять боестолкновения на земле. Мы знаем, кто такие советы дает нашим украинским соседям, и знаем, что это делается с очень негодными целями, с целями, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа, с интересами безопасности Украины и в целом безопасности в регионе ОБСЕ, в нашем европейском регионе», — сказал он.

Лавров также заявил, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить.

«Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», — сказал он.

Ранее в этот день Зеленский отметил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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