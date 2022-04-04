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Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике

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Санкции, которые западные страны в беспрецедентном масштабе вводят против России, больно бьют в первую очередь по мировой экономике. Такое заявление сделал в понедельник, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

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«Как эта ситуация влияет на наши двусторонние отношения, отношения в целом с арабским миром, странами Ближнего Востока и севера Африки? Влияет не сама ситуация на отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике», — сообщил Лавров.

Он назвал рестрикции серьезным ударом по состоянию арабской экономики, отметив, что из-за санкций растут цены на энергоносители, что, в свою очередь, подрывает многие усилия по развитию государств.

«Они позволяли поддерживать цены в приемлемых уровнях. Сейчас цена вышла на запредельный показатель. Необходимо, чтобы ситуация с ценами отвечала заинтересованности всех арабских стран», — указал Лавров.

К другим, не менее важным проблемам министр отнес туристическую отрасль, которая занимает весомую долю экономик Египта и остальных стран.

1 апреля бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу рассказал The American Conservative, что от Вашингтона отказался ряд партнеров, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Бендоу заявил, что эти государства «предали» Соединенные Штаты.

24 марта стало известно о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ — два крупнейших производителя нефти — не пошли на уступки Соединенных Штатов, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи.

Западные страны вводят санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса, которая началась 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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