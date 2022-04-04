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В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за исполнение санкций против РФ

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В России предложили ввести уголовную ответственность в случае исполнения руководителями коммерческих или других организаций антироссийских санкций Запада. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму 4 апреля.

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Инициатором проекта выступил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой сенаторов и депутатов.

Документ предлагает дополнить ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», которая предусматривает уголовную ответственность «за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ» для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

За действия, совершенные руководителями в целях соблюдения иностранных санкций, их предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до 10 лет. При этом нарушившие закон лишатся права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет. В отзыве Верховного суда, который прилагается к документам, замечаний или предложений к законопроекту не высказывается.

Ранее в этот же день в некоторых западных странах прозвучали предложения вновь ужесточить санкционные меры против России.

О введение нового пакета санкций, в частности, объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Они будут направлены против российских энергоресурсов — угля и нефтепродуктов. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против членов партии «Единая Россия». Кроме того, Моравецкий отметил, что стоит прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, за исключением гуманитарных.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глава польского правительства «слетел с катушек» из-за собственной русофобии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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