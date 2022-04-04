Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой из Праги российского дипломата. Об этом 4 апреля сообщили в МИД РФ.

«Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны — объявлением 29 марта персона нон грата советника-посланника посольства России в Праге. Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа», — заявили в российском министерстве.

Ранее, 2 апреля, МИД РФ прокомментировал обращение Чехии к российским дипломатам, заявив, что дипломаты РФ, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Сообщение МИД РФ было сопровождено чешским плакатом с советскими солдатами и надписью «Спасибо освободителям!».

До этого, 1 апреля, МИД Чехии опубликовал обращение к российским дипломатам с призывом отказаться от службы России. Чешское внешнеполитическое ведомство призвало россиян «покинуть тонущий корабль» и «выйти из круга пособников зла».

МИД Чехии 29 марта заявил, что поставил в известность посольство РФ в Праге о признании одного из дипломатов персоной нон грата.

26 марта министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика после отзыва согласия на работу российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно хочет сохранить «хотя бы элементарные» дипотношения с РФ.

Ряд стран, в том числе Чехия, высылают дипломатов РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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