Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов

Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему заявлен протест в связи с высылкой из Праги российского дипломата. Об этом 4 апреля сообщили в МИД РФ.

«Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны — объявлением 29 марта персона нон грата советника-посланника посольства России в Праге. Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа», — заявили в российском министерстве.

Ранее, 2 апреля, МИД РФ прокомментировал обращение Чехии к российским дипломатам, заявив, что дипломаты РФ, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Сообщение МИД РФ было сопровождено чешским плакатом с советскими солдатами и надписью «Спасибо освободителям!».

До этого, 1 апреля, МИД Чехии опубликовал обращение к российским дипломатам с призывом отказаться от службы России. Чешское внешнеполитическое ведомство призвало россиян «покинуть тонущий корабль» и «выйти из круга пособников зла».

МИД Чехии 29 марта заявил, что поставил в известность посольство РФ в Праге о признании одного из дипломатов персоной нон грата.

26 марта министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика после отзыва согласия на работу российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно хочет сохранить «хотя бы элементарные» дипотношения с РФ.

Ряд стран, в том числе Чехия, высылают дипломатов РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022