Посадки деревьев начнутся в питомниках Липецкой области в ближайшее время

В Липецкой области через несколько дней планируют начать посадку новых деревьев. Об этом сообщает региональное управление лесного хозяйства.

Сейчас сотрудники ведомства занимаются выкапыванием желудей из зимней ямы, в которой они лежали с осени. Специалисты объяснили, что перед зимой семена просеивают, засыпают в мешки и закапывают в снежный сугроб, где они ждут посадочных работ.

Всего в 2022 году в питомниках региона под посев саженцев зарезервировано 10,5 га. На них должны вырасти березы, сосны и дубы, пишет GOROD48.

В конце марта сообщалось, что в Грязинском районе Липецкой области привьют 2614 сосен. Обыкновенные сосны прививают, как плодовые деревья, для улучшения лесного генофонда. Черенки для прививок отбирают с самых лучших деревьев, занесенных в специальный реестр и промаркированных.