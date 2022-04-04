Тактильные экспонаты пополнили коллекцию Русского музея в Петербурге

Коллекция Михайловского замка Русского музея в Санкт-Петербурге пополнилась экспонатами, которые можно трогать. Посетители смогут использовать аудиогид для того, чтобы самостоятельно ознакомиться с тактильными копиями. Речь идет о копиях Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Федоровны.

Подобные экспонаты помогут незрячим и слабовидящим людям составить более полное представление о произведениях. А остальные посетители прикоснутся к тому, к чему обычно запрещают прикасаться сотрудники музея, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Государственном Эрмитаже откроется выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Он назвал выставку авантюрной. По его словам, Мюнхгаузен был реальным персонажем и служил в России, так что от этого события осталось много и реальных вещей, и легендарных материалов. Они и будут представлены в экспозиции.