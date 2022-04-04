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Силы ЛНР взяли под контроль депо в Попасной

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Депо в Попасной полностью перешло под контроль сил Луганской Народной Республики, об этом рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага в понедельник, 4 апреля.

«Вот подтверждение того, что депо в Попасной теперь полностью контролируется силами ЛНР. Вот составы железнодорожные стоят, это носилки. Для понимания: это было градообразующее предприятие, депо — главный железнодорожный узел юго-востока Украины. Сейчас же это передний край обороны со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — сообщил Кулага.

Также он продемонстрировал масштаб депо. По его словам, там было большое скопление украинской техники.

Ранее в этот Кулага рассказал, что танкисты из ЛНР начали выходить на огневые точки для работы по позициям ВСУ. Съемочной группе удалось поднять беспилотник над центром города и увидеть, что населенный пункт Попасная разрушен наполовину.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские военные уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, линии электропередач, бьют по людям.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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