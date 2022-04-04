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Захарова назвала злобным актом планы Германии выслать сотрудников посольства РФ

Захарова: Россия ответит Германии на высылку сотрудников российского посольства
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 4 апреля заявила, что Москва не оставит без ответа намерение Берлина выслать сотрудников российского посольства.

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«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — заявила она ТАСС.

Ранее в этот день портал Fokus сообщил, что Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства России. Эти люди объявлены персонами нон грата.

Также в понедельник посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией. Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, о конкретных шагах будет объявлено позже.

Комментируя это, Захарова подчеркнула, что «ответные меры не заставят себя ждать».

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

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