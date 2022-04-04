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Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры

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22-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам сделала объявление о завершении карьеры. Об этом 4 марта пишет портал The Times of Israel.

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«Сегодня я объявляю о своем уходе из соревнований. Спортсмены должны знать, когда уходить на пенсию, и, что касается меня, я исполнила свою мечту. Я достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны мата», — сказала спортсменка.

Сообщается, что гимнастка планирует работать в тренерском штабе сборной Израиля.

Ашрам — первая представительница Израиля, которой удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде. 7 августа прошлого года в Токио она выиграла в личном многоборье у российской спортсменки Дины Авериной. После этой победы израильтянка больше не участвовала ни в одном международном состязании.

Израильтянка набрала 107,800 балла, Аверина —107,650 балла.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью. Аверина не проиграла, а выиграла, отметила она. Ашрам допустила грубую ошибку, уронив снаряд, за что обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм, добавила Винер-Усманова.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

30 октября 2021 года Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии. Девушка стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем, набрав 108,400 балла.

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