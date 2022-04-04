Автобусное сообщение между Омском и Павлодаром возобновят

В субботу, 9 апреля, возобновится международный маршрут из Омска в Павлодар. Он прерывался из-за пандемии коронавируса.

Автобус будет отправляться в Казахстан в 15:00 дважды в неделю, по четвергам и субботам, от омского вокзала. Стоимость поездки в одну сторону составит 1,4 тыс. рублей, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на «Омскоблавтотранс».

Также до конца месяца планируется запустить международные рейсы из Омска в Петропавловск и Кокчетав. В настоящее время вопрос об этом рассматривает «Омскоблавтотранс».

ИА «Город55» уточняет, что на прошлой неделе Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через участок российско-казахстанской границы. Впрочем, Казахстан пока не открыл сухопутные границы для российских граждан.