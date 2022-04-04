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Мишустин сообщил об отмене ограничений на полеты в Индию, ЮАР и еще 50 стран с 9 апреля

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С 9 апреля Россия отменит введенные из-за пандемии ограничения на полеты в 52 государства. Об этом 4 апреля заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сообщил он на встрече с фракцией «Единой России», отметив, что РФ возобновляет авиасообщение с 52 странами.

По словам премьер-министра, соответствующий документ подписан. Мишустин пояснил, что уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, поэтому пришло время расширять доступные российским авиакомпаниям направления.

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Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на чартерное и регулярное авиасообщение с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Сербией, Афганистаном, Бахрейном, Вьетнамом, Гонконгом, Индией, Израилем, Индонезией, Ираком, Иорданией, КНДР, Китаем, Кувейтом, Ливаном, Малайзией, Мальдивами, Мьянмой, Монголией, Оманом, Пакистаном, Саудовской Аравией, Сирией, Таиландом, Турцией, Филиппинами, Шри-Ланкой, Алжиром, Ботсваной, Египтом, Зимбабве, Кенией, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Марокко, Мозамбиком, Намибией, Сейшелами, Танзанией, Тунисом, Эфиопией, ЮАР, Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Коста-Рикой, Перу, Уругваем, Ямайкой и Фиджи.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Кроме того, полностью были сняты ограничения по коронавирусу на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение было сделано для вывозных, грузовых, почтовых, гуманитарных и санитарных рейсов.

С августа 2020 года РФ начала постепенно возобновлять перелеты.

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