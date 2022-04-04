Земельный участок выделили в Ростове под приют для бродячих животных
Власти Ростова-на-Дону выделили земельный участок площадью 5 га под строительство приюта для бродячих животных. Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.
В МКУ «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» на улице Волоколамской установлено свыше 200 вольеров. На текущий момент там содержат почти 700 собак. Пикалов уточнил, что новый приют планируется построить на улице Теряева. Об этом пишет RostovGazeta.
В 2022 году власти города планируют подготовить проектно-сметную документацию для строительства приюта.
Только в январе и феврале 2022 года в Ростовской области удалось привить от бешенства около 60 тыс. животных. В основном это собаки и крупный рогатый скот. В апреле в регионе планируют разложить вакцину от бешенства для диких животных. Около 450 тыс. доз препарата разместят в лесах Ростовской области.