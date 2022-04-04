В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Главврач Волоколамской Центральной районной больницы (ЦРБ) Анжела Магомедова в понедельник, 4 апреля, рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло ранее в этот день.

Телеканалу «360» она сообщила, что всего в медучреждение поступили девять человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одного из них транспортировали санавиацией в другую больницу. Состояние еще двоих стабильно тяжелое, их готовят к переводу. Четверо пациентов находятся в отделении сочетанной травмы, их жизни ничто не угрожает.

Еще двух пострадавших доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. После осмотра и обследования их направили на амбулаторное лечение.

Магомедова также опровергла информацию о смерти одного из поступивших в больницу.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром 4 апреля.

По данным источника «Известий», водитель не справился с управлением, и автобус, пробив ограждение, съехал с эстакады на дорогу, где перевернулся на бок. В салоне в это время находились 20 человек. В результате аварии двое пассажиров погибли, в больницы доставили 14 человек, сообщает телеканал «Звезда».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как отметили в «Мострансавто», автобус 2017 года выпуска, последний техосмотр был проведен 23 марта. Перед выходом в рейс он прошел проверку и находился в технически исправном состоянии.

Власти Московской области выплатят семьям погибших по 2 млн рублей.