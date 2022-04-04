Температурный рекорд установлен в Крыму

В Крыму 1 апреля был обновлен температурный максимум. В этот день воздух в Симферополе прогрелся до +26,6 градуса.

Предыдущий рекорд был установлен в 1941 году. В тот день было 25,6 градуса, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на гидрометцентр.

В ближайшие дни на полуострове похолодает, в Симферополе температура упадет до +18 градусов. Объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

4 апреля в небе над Москвой зафиксировали гало — оптическое явление, которое представляет собой кольцо света вокруг солнца. Оно возникает при отражении или преломлении света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере.