МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия

Минобороны России 4 апреля выразило беспокойство за безопасность сотрудников ООН на Украине из-за бесконтрольной раздачи Киевом оружия населению.

«Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства России при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников организации. Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», — указал замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, сообщили в Минобороны.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны.

26 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни и заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».