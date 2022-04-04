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Три дороги отремонтируют в Перми почти за 600 млн рублей

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Власти Перми объявили конкурсы для поиска подрядчиков, которые займутся ремонтом трех дорог. Суммарная стоимость контрактов составляет почти 600 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, улицу Ленина необходимо отремонтировать на участке от улицы Крисанова до площади Гайдара. Максимальная стоимость контракта составит 300 млн рублей. Улицу Окулова от Соборной площади до улицы Свердловской предлагают отремонтировать за 41,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». На шоссе Космонавтов работы необходимо провести на участке между улицами Архитектора Свиязева и Малкова, начальная стоимость контракта составляет 250 млн рублей.

Рабочим предстоит заменить дорожное покрытие, установить бортовые камни и обустроить парковочные карманы. Кроме того, потребуется высадка деревьев и кустарников, а также установка дородных знаков.

Ремонтные работы запланированы в 2022 и 2023 годах.

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