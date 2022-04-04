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Паводковые воды затопили несколько домов в Липецке

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В Липецке на минувшей неделе паводковые воды затопили несколько домов и переполнили пруд. Данный вопрос обсудили на планерке в мэрии 4 апреля.

По данным властей, всего на прошлой неделе от жителей поступило семь жалоб на подтопление. Большинство из них касались территорий на улицах Полетаева, Лебедянской и Новокарьерной.

«Затопленные участки и дома находятся в естественных углублениях из-за рельефа местности, поэтому именно туда стекали талые и дождевые воды. На все вызовы незамедлительно приехали спасатели, вода откачена. Практически все жалобы на сегодняшний день сняты», — рассказал начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.

Как уточняет LipetskMedia, 3 апреля сильно поднялся уровень воды в одном из прудов в районе 10-й Шахты. В течение четырех часов спасатели откачивали воду, что позволило избежать ее перелива через плотину.

Начальник управления ГО и ЧС также отметил, что обычно от липчан поступает 30–40 жалоб на «большую воду». Однако в этом году такого не будет, потому что снег таял постепенно и хорошо впитывался в грунт. Массового затопления нет.

Мониторинг паводковой ситуации продолжается.

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