Пенсионерка в Челябинске лишилась 2,4 млн рублей из-за финансовой пирамиды

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 78-летней пенсионерки. Пожилая женщина лишилась 2,4 млн рублей из-за финансовой пирамиды.

По словам потерпевшей, представители пирамиды обещали повышенные проценты от вложений в инвестиции. С марта по июль 2021 года женщина перечислила злоумышленникам 2,4 млн рублей, пишет ИА «Ура.ру». Лишь спустя год пенсионерка осознала, что деньги она не получит. Тогда челябинка обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Известно, что пенсионерка переводила деньги на посторонний банковский счет. Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.

В Башкирии правоохранительные органы начали проверку по факту мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшей предложили получить доход от инвестиций в «успешный бизнес». Местная жительница лишилась около 3 млн рублей.