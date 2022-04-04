Пять тысяч деревьев и кустарников высадят в Набережных Челнах
На территории Набережных Челнов (Татарстан) в 2022 году планируют высадить 5 тыс. деревьев и кустарников. Об этом рассказал замруководителя исполкома Илья Зуев.
По его словам, места посадки уже определены. Деревья и кустарники появятся вдоль проспектов и улиц, около жилых домов и на территории предприятий, пишет ИА «Татар-информ».
«Наш город самый зеленый в республике. Первостроители своими руками сажали деревья. Те хорошие традиции, которые были заложены нашими отцами и дедами, нужно продолжать», - прокомментировали мэр Наиль Магдеев.
С 1 апреля по 31 мая в городе проводится традиционный двухмесячник по благоустройству и очистке территории. Главными организаторами в микрорайонах выступают председатели территориальных общественных самоуправлений (ТОС). На управляющие организации возложены работы по благоустройству придомовых зон, посадке деревьев и кустарников, обустройству цветников.