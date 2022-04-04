Заболеваемость ОРВИ сократилась в Волгоградской области за неделю

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Волгоградской области на 8% за неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 46,9 случаев на 10 тыс. населения. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 51%, уточняет сайт «НовостиВолгограда.ру». Специалисты выявили циркуляцию вирусов негриппозной этиологии, в том числе парагриппа, аденовируса и COVID-19.

Частично были приостановлены занятия в отдельных классах в двух школах. В Роспотребнадзоре напоминают, что допуск детей в организованные коллективы допускается только после выздоровления и с предъявлением медицинской справки.

В конце марта снижение заболеваемости ОРВИ было зарегистрировано в Сахалинской области. Кроме того, зарегистрировано 93 случая острых кишечных инфекций.